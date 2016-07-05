欧元债市：意大利公债收益率上涨，但德债收益率跌至纪录新低

路透伦敦7月5日 - 意大利公债收益率周二上涨，因迹象显示意大利政府将需要使用公共资金，以避免该国银行业出现新危机，而对经济成长前景的担忧令低风险公债收益率跌至纪录低位。

意大利公债收益率上升，带动评级相同的南欧国家公债收益率上涨，不过，对英国退欧公投后全球经济体质的忧虑和货币政策进一步放宽的前景使德国10年期公债收益率下跌5个基点，至史无前例的负0.18%。

英国和美国10年期公债收益率也纪录低点，日本20年期公债收益率也触及纪录低位，瑞士50年期公债收益率首次跌穿零。

欧洲央行周一为欧元区国家救助国内银行开启大门，因意大利为国内银行注资的计划进行磋商，扶助该国银行处理庞大的坏账。

意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)是外界担忧的焦点，此前欧洲央行要求西雅那银行以三年时间将坏帐减少40%。

意大利10年期公债收益率 一度上扬3个基点，至1.19%，之后回落至1.18%，但日内仍上升1.7个基点。

西班牙 和葡萄牙10年期公债 收益率上升2-3个基点，分别报1.19%和3.01%。

德国10年期公债收益率跌至负0.18%，高于6月23日英国公投后触及的负0.169%。