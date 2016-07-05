芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌2.6%，但脱离日内低位

路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌2.6%，交易商表示，周末降水为美国中西部南部部份乾燥地区的土壤增加水份，提振作物生长前景。

天气预报未来数周天气良好，将有助玉米生长，这也为玉米市场带来利空的阴霾。

大部份天气预报显示，多数主要关键种植地区的高温天气及当地干燥的土壤，不会对经历关键的授粉阶段的玉米造成压力。

在近月玉米合约触及2014年10月来最低水准后，一些低吸买家进场，令玉米期货收位远高于日内低位。

小麦市场走坚，支撑玉米市场。

分析师预计，美国农业部周二下午将公布，最近一周美国玉米生长优良率下跌一个百分点至74%。

CBOT-9月玉米 收跌9-1/4美分，报每蒲式耳3.50-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为390,246口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)