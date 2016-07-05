《全球汇市》英国退欧忧虑加重带动日圆上涨，英镑跌至31年低位

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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* 日圆兑美元和欧元上涨，投资者寻求避险
* 英镑兑美元跌至31年低位
* 美国10年期公债收益率触及纪录低位
路透纽约7月5日 - 避险日圆兑欧元和美元周二攀升，英镑跌至逾30年来最低水准，因英国退欧决定带来经济压力的迹象增加，令投资者担忧。
日圆兑美元触及两周高位，因投资者采取全面避险模式。今年迄今，日圆兑美元大涨超过18%。
周二公布的6月英国服务业采购经理人指数(PMI)仅小跌，周一公布的建筑业PMI读数令人失望。
数据涵盖英国退欧公投前的时间，且数据不算太差。但投资者将数据看作负面迹象，因他们担心未来的经济报告将进一步显示英国经济不断走弱，这可能促使英国央行追加宽松货币政策。
英国央行总裁卡尼的讲话仅略微降低未来数月追加宽松政策以应对公投对经济的影响的预期。
“英国退欧的后果令英国可能在夏季减息，对英国资产的负面人气愈发浓厚，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。
一项衡量市场风险意愿和长期成长预期的重要指标，美国10年期公债收益率，跌至纪录最低水准，且卡尼警告称全球厌恶风险情绪可能将持续一段时间。
在外汇市场，避风情绪带动资金流向日圆等传统避险货币。
纽约尾盘，美元兑日圆 大跌0.9%，至101.54日圆，稍早降至两周低位101.46。
“我们认为 '避险'篮子不断缩小将对美元/日圆进一步施加下行压力，且令单边干预的风险上升，”道明证券在最新的研究报告中写道。
美国5月工厂新订单下滑1.0%，因运输和国防资本财需求疲弱。 在数据公布后，美元扩大跌幅。
欧元兑日圆 劲跌1.8%，至112.47日圆。
英镑是周二表现最差的主要货币，兑美元 跌至31年低点1.3000美元，纽约尾盘报1.3025美元，急跌近2%。
英镑兑欧元 降至两年半低位，至0.8548英镑。纽约尾盘英镑上涨1.3%，报0.8498英镑。(完)
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* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公