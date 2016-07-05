纽约期市：期棉连涨第二日，受助于中国买入

路透纽约7月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二微幅上升，连涨第二日，受中国买入支撑。

“中国交易商基于黄金和白银的走势而买入棉花，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner说。

金价周二连涨第五日，逼近1,350美元之上的两年高位，因中国数据疲弱，以及英国退欧公投后的不确定性挥之不去，引发新一轮黄金避险需求。

今日棉花没有对包括美元走坚和谷物价格走低等市场走势作出反应，这Risk Analytics的独立棉花交易商和顾问Louis Rose说。

ICE-12月期棉 收高0.22美分，或0.34%，报每磅65.21美分，交易区间为64.25-66.14美分。

美元指数 上升0.58%，跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌2.37%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至6月28日该周，投机者持有的棉花净多头头寸降至45,198口，之前一周为45,538口。(完)

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