版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 06:24 BJT

****澳新经济指标预测--7月6日-7月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
    
    7月4日当周
        
    7月6-7日 
    2330 澳洲AIG建筑业指数                         6月           --        46.7 
    
    7月8日(五)  
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月11日当周
    
    7月11日(一)
    0130 澳洲房屋融资                              5月          --        +1.7%
             投资性房屋融资                                     --        -5.0%
    
    7月12日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                       6月          --         正10
                企业信心指数                                    --          正3
    2245 新西兰食品价格指数(较前月)                6月          --        -0.5%
    
    7月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心(较前月)                    7月          --        -1.0%
    1200 新西兰制造业表现指数                      6月          --         57.1  (完)
     
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐