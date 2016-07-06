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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:25 BJT

金砖国家：7月5日股汇市收盘纵览

路透7月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月5日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.39%，报831.68点。

中国股市：沪综指收创两个半月新高，热点有序轮动短期维持强势特征

中国汇市：人民币随中间价收跌至五年半新低，偏弱走势短期料难改

香港股市：恒指收低1.5%，投资者了结部分获利

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巴西股市：下跌，对英国公投退欧影响蔓延的担忧重现，巴西国家石油公司(Petrobras)对大盘的拖累最大。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.38%，报51,842.27点。

巴西汇市：雷亚尔连续第二日收跌，此前央行第三天干预汇市抑制雷亚尔近期升势。雷亚尔兑美元 收报3.2995/10，上日收报3.2632/49。

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南非股市：下跌，因担心国内和全球经济形势，且对英国退欧疑虑重燃，打压风险偏好。指标Top-40指数 收盘下跌1.51%，报45,330.93点；大盘综合指数 收盘下跌1.49%，报51,670.16点。

南非汇市：兰特下跌，因经济忧虑及对英国退欧的担忧重现

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印度股市：从10个月高位回落，结束六日连涨走势，投资者静待本周主要央行的动向，其中包括美联储将公布6月会议记录。BSE指数 收盘下跌0.41%，报27,166.87点；NSE指数 收盘下跌0.42%，报8,335.95点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.455/67.465，上日收报67.265/67.275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.66%，报925.23点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.95%，报479.82点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.6%，报64.318；卢布兑欧元 升值0.15%，报71.23。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)

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