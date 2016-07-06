金砖国家：7月5日股汇市收盘纵览

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透7月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月5日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.39%，报831.68点。
中国股市：沪综指收创两个半月新高，热点有序轮动短期维持强势特征
中国汇市：人民币随中间价收跌至五年半新低，偏弱走势短期料难改
香港股市：恒指收低1.5%，投资者了结部分获利
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巴西股市：下跌，对英国公投退欧影响蔓延的担忧重现，巴西国家石油公司(Petrobras)对大盘的拖累最大。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.38%，报51,842.27点。
巴西汇市：雷亚尔连续第二日收跌，此前央行第三天干预汇市抑制雷亚尔近期升势。雷亚尔兑美元 收报3.2995/10，上日收报3.2632/49。
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南非股市：下跌，因担心国内和全球经济形势，且对英国退欧疑虑重燃，打压风险偏好。指标Top-40指数 收盘下跌1.51%，报45,330.93点；大盘综合指数 收盘下跌1.49%，报51,670.16点。
南非汇市：兰特下跌，因经济忧虑及对英国退欧的担忧重现
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印度股市：从10个月高位回落，结束六日连涨走势，投资者静待本周主要央行的动向，其中包括美联储将公布6月会议记录。BSE指数 收盘下跌0.41%，报27,166.87点；NSE指数 收盘下跌0.42%，报8,335.95点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.455/67.465，上日收报67.265/67.275。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.66%，报925.23点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.95%，报479.82点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.6%，报64.318；卢布兑欧元 升值0.15%，报71.23。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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