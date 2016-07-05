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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 07:50 BJT

中港个股：钜盛华昨斥资14.9亿元增持万科A股，宝能系持股增至24.972%

路透上海7月6日 - 周一复牌的万科A 已连续两个跌停，但万科大股东钜盛华周二在巨量封跌停的情况下，昨日尾市斥资14.9亿元人民币买入逾七千万股万科A股，宝能系在万科的持股增至24.972%。

万科 公告指出，周二钜盛华购入万科A股7,529.3万股，购入股份数占公司总股本的0.682%。

周二临收盘前15分钟，钜盛华的大笔买单吸引游资跟风，这段期间万科的成交额达36亿元，占该股全日交易额的九成以上。收盘时，万科A股仍被逾5亿股抛单封住19.79元跌停位。

中国最大房企万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润方面则对重组方案坚决反对。停牌半年多的万科周一复牌后，业内人士预期基于补跌效应，万科将有2-3个跌停，不过若收购战继续，万科实际跌幅将会小于预期。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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