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债券 | 2016年 7月 6日 星期三 08:49 BJT

意大利政经：意大利金融和政治不稳，或给欧盟再添乱

意大利银行股 自6月23日英国公投退欧以来跌幅达30%，今年到目前为止已跌掉57%。欧元区银行股 同期跌幅分别为22%和37%。

周二时，该项意大利银行股指数进一步挫低1.44%，至约三年低点。

意大利政治面及金融面易受风吹草动影响，在危机时常被形容为“大到难以挽救”，所以尽管其银行业和英国脱欧有直接经济相关的地方很少，但任何全球性的震撼在意大利当地均可引发大波动。

“基本上，意大利是欧洲的断层带，”一位要求匿名的前IMF官员说。

“公共债务和银行业都处于一触即发的火药箱，他们凭藉着不承认在系统中累积亏损的做法，让他们得以继续运转下去。真正的问题是，最后终将有人要承担损失。”(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 徐文焰/杜明霞)

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