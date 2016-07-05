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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 07:52 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月6日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      7/7     深　　海波重科　300517　　 2,560       10.04      22.97    长江证券　7/11
      7/20    沪　　江苏银行　730919　　115,445　　　 6.27       7.64    中银证券　7/22
                                                                         华泰联合
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     7/6    沪　　玲珑轮胎 20,000　    12.98      22.97    安信证券
    *7/7    深　　丰元股份  2,422.9     5.80      22.97    中泰证券
     --     沪　　海汽集团  7,900　　   3.82      18.20    金元证券　 
     --     深　　科大国创  2,300      10.05      22.84    国元证券
     --     深　　吉宏股份  2,900　　　 6.37      22.84    华龙证券 
       
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)

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