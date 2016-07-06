《中国报摘》--中国证券报7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
* 头版头条:
--中国企业研究院首席研究员李锦表示，习近平总书记对国企改革进入新阶段作出纲领性的指示，是对国有企业改革的再一次动员，吹响了改革集结号。可以预见，下半年九个配套文件年内将全部出齐，央企结构调整与重组的文件短期内有望出台；第二批试点将全部铺开；与去产能相结合，重组和结构调整将加快进行；重要行业关键领域将取得明显实效。
* 其他:
--国家发改委近日与40多家金融机构和有关协会等建立了投融资合作对接机制，并表示，今后将与金融机构加强联系，从政策解读、项目推介、形势分析、问题反映等方面主动为金融机构提供服务。
--近期，多家上市公司披露实际控制人、大股东、董监高等在去年7月间发布的“一年期”增持承诺完成情况；尽管依规履约是主流，但出现了承诺“打折”、无力履约等情况，甚至公告承诺后就没有下文。法律人士认为，作为规范化的市场，增持承诺方要重视自己的承诺，监管部门则应该适当介入，督促承诺方履约。
--统计显示，目前已预告半年报业绩的八家风力发电概念公司中，七家公司业绩预喜，多家公司净利润预告增幅超过100%。业内人士指出，在经历2014年以来的“抢装潮”后，风电行业在“十三五”期间将进入调整期，并呈现装机区域向低风速区转移的特点，海上风电在政策助力下将得到较快发展。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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