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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月6日

* 头版头条:

--中国企业研究院首席研究员李锦表示，习近平总书记对国企改革进入新阶段作出纲领性的指示，是对国有企业改革的再一次动员，吹响了改革集结号。可以预见，下半年九个配套文件年内将全部出齐，央企结构调整与重组的文件短期内有望出台；第二批试点将全部铺开；与去产能相结合，重组和结构调整将加快进行；重要行业关键领域将取得明显实效。

　

* 其他:

--国家发改委近日与40多家金融机构和有关协会等建立了投融资合作对接机制，并表示，今后将与金融机构加强联系，从政策解读、项目推介、形势分析、问题反映等方面主动为金融机构提供服务。

--近期，多家上市公司披露实际控制人、大股东、董监高等在去年7月间发布的“一年期”增持承诺完成情况；尽管依规履约是主流，但出现了承诺“打折”、无力履约等情况，甚至公告承诺后就没有下文。法律人士认为，作为规范化的市场，增持承诺方要重视自己的承诺，监管部门则应该适当介入，督促承诺方履约。

--统计显示，目前已预告半年报业绩的八家风力发电概念公司中，七家公司业绩预喜，多家公司净利润预告增幅超过100%。业内人士指出，在经历2014年以来的“抢装潮”后，风电行业在“十三五”期间将进入调整期，并呈现装机区域向低风速区转移的特点，海上风电在政策助力下将得到较快发展。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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