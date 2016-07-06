《香港报摘》--经济日报7月6日

**头版头条**

--外围市况风起云涌，波及港股“翻身”动力。英伦银行宣布放宽银行资本要求兼强调今夏需减息，英镑应声急挫再创31年低；意大利修宪公投事在必行，势引爆另一波政治风险。

**其他**

--九龙仓 及有线宽频 联合声明指，已自独立第三方接获多份有关其通讯、媒体及娱乐业务的初步提案，有可能进行直接或间接收购有线宽频。

--长和 为争取旗下3意大利与VimpelCom旗下Wind成功合并，拟向法国电讯商Iliad 出售部分意大利电讯频谱及基建资产，并将于本周向欧盟委员会递交有关方案。

--腾讯 欲与包括中投 在内的3家知名投资者磋商，联手以86亿美元收购芬兰游戏开发商Supercell，并预料每年平均回报达36%，及计划2020年将其分拆上市。（完）

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