《香港报摘》--经济日报7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
**头版头条**
--外围市况风起云涌，波及港股“翻身”动力。英伦银行宣布放宽银行资本要求兼强调今夏需减息，英镑应声急挫再创31年低；意大利修宪公投事在必行，势引爆另一波政治风险。
**其他**
--九龙仓 及有线宽频 联合声明指，已自独立第三方接获多份有关其通讯、媒体及娱乐业务的初步提案，有可能进行直接或间接收购有线宽频。
--长和 为争取旗下3意大利与VimpelCom旗下Wind成功合并，拟向法国电讯商Iliad 出售部分意大利电讯频谱及基建资产，并将于本周向欧盟委员会递交有关方案。
--腾讯 欲与包括中投 在内的3家知名投资者磋商，联手以86亿美元收购芬兰游戏开发商Supercell，并预料每年平均回报达36%，及计划2020年将其分拆上市。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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