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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:22 BJT

《中国重要政经日程》--7月6日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

*--上午10:00 国务院新闻办举行新闻发布会，请中央党校副校长徐伟新，中央党史研究室副主任张树军介绍党校干部教育培训、党的历史和党的事业发展等方面情况，并答记者问。

--联合国秘书长潘基文将对中国进行访问，至10日。

=============================近期重要政经日程==========================

7月7日（周四）

--国务院新闻办在贵阳举办新闻发布会，介绍“生态文明建设与扶贫开发”和“生态文明贵阳国际论坛2016年年会”有关情况。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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