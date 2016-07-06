期货日报：中国期指多空均减仓

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
以下内容节选自7月6日的《期货日报》：
昨日两市走势分化，上证指数继续震荡上扬，收3,006.39点，而深成指微跌0.07%，收假阳十字星。期市上，IC和IH所有合约均收涨，而IF合约仅IF1607收涨。IH1607、IF1607以及IC1607的贴水幅度分别为23.26、34.58、67.1，较前一交易日变化不大。
主力持仓方面，前20席位三大主力合约多空方均减仓，主要以空方减仓为主。前20席位在IF1607合约上多头减仓213手，空头减仓586手。IH1607多头减仓201手，空头减仓189手。IC1607多头减仓420手，空头减仓734手。由此来看，IC和IF合约空头减仓力度明显大于多头。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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