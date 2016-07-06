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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:24 BJT

期货日报：中国期指多空均减仓

以下内容节选自7月6日的《期货日报》：

昨日两市走势分化，上证指数继续震荡上扬，收3,006.39点，而深成指微跌0.07%，收假阳十字星。期市上，IC和IH所有合约均收涨，而IF合约仅IF1607收涨。IH1607、IF1607以及IC1607的贴水幅度分别为23.26、34.58、67.1，较前一交易日变化不大。

主力持仓方面，前20席位三大主力合约多空方均减仓，主要以空方减仓为主。前20席位在IF1607合约上多头减仓213手，空头减仓586手。IH1607多头减仓201手，空头减仓189手。IC1607多头减仓420手，空头减仓734手。由此来看，IC和IF合约空头减仓力度明显大于多头。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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