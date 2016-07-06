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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月6日

*工商时报：

--金管会严控金融机构大陆租赁公司的授信风险已见成效，甚至整体逾放比平均已低于中租大陆子公司的逾放比率，降到4%以下。金管会指出，虽然大陆经济趋缓，导致台资租赁公司有获利也有亏损的状况产生，整体来看，租赁公司的放款已偏谨慎、也有部分呆帐打销，资产品质已明显改善。

--苹果 供应链陆续公布6月营收，几乎都比前月衰退，感受不到苹果新款iPhone的拉货气氛。不过身为苹果链一环的大立光 却仍是一枝独秀，6月份合并营收达35.94亿台币、月增约6.9%，并创今年单月新高。展望后市，大立光表示，以目前接单状况来看，7月还会比6月好。

*经济日报：

--中央银行总裁彭淮南日前建议，货币、财政政策及结构性改革三管齐下救经济。行政院官员昨日表示，明年度中央政府总预算不会紧缩，公共建设、科技预算都会成长，并将加强预算执行，以刺激民间需求。

--中华邮政昨日宣布，今日起调降存款利率，与其连动的青年安心成家贷款，前两年利率将跌破1.5%大关至1.44%，创下历史新低。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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