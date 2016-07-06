《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
*工商时报：
--金管会严控金融机构大陆租赁公司的授信风险已见成效，甚至整体逾放比平均已低于中租大陆子公司的逾放比率，降到4%以下。金管会指出，虽然大陆经济趋缓，导致台资租赁公司有获利也有亏损的状况产生，整体来看，租赁公司的放款已偏谨慎、也有部分呆帐打销，资产品质已明显改善。
--苹果 供应链陆续公布6月营收，几乎都比前月衰退，感受不到苹果新款iPhone的拉货气氛。不过身为苹果链一环的大立光 却仍是一枝独秀，6月份合并营收达35.94亿台币、月增约6.9%，并创今年单月新高。展望后市，大立光表示，以目前接单状况来看，7月还会比6月好。
*经济日报：
--中央银行总裁彭淮南日前建议，货币、财政政策及结构性改革三管齐下救经济。行政院官员昨日表示，明年度中央政府总预算不会紧缩，公共建设、科技预算都会成长，并将加强预算执行，以刺激民间需求。
--中华邮政昨日宣布，今日起调降存款利率，与其连动的青年安心成家贷款，前两年利率将跌破1.5%大关至1.44%，创下历史新低。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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