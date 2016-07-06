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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:25 BJT

期货日报：金融属性提振沪铜向上突破，有望冲击40,000元/吨关口

以下内容节选自7月6日的《期货日报》：

　　英国脱欧超出了大多数市场参与者的预期，但在此次英国脱欧事件中，主要大宗商品短短几天内收复跌幅并创下近期新高。在金属基本面并没有重大变动的前提下，宏观面的转折影响力盖过了基本面。因此，我们有必要梳理在此轮反弹中，大宗商品的上涨逻辑和关键助涨因素。

　　预计今年全球精铜市场小幅过剩20万吨，相当于2,000多万吨的需求量，铜市场仍维持紧平衡的格局。在全球低利率的环境下，中长期通胀预期上升，货币宽松空间加大，铜价受金融属性提振，有望冲击40,000元/吨整数关口。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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