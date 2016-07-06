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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:28 BJT

中信期货：郑棉长期趋涨，谨防季节性调整

以下内容节选自7月6的《期货日报》：

近期，郑棉突破长期阻力区间13500-14000元/吨，上方空间打开，潜在的风险主要在于储备棉政策可能的变化，以及进口纱和化纤的替代情况方面。从国内外棉价季节性走势来看，11月处于北半球棉花集中上市期，价格面临下跌风险。

　　虽然棉花库存消费比在2014/2015年度到达历史极高值，但棉花价格的阶段性低点却出现在2015/2016年度。出现上述情况的原因，我们认为，中国储备棉轮出的预期和现实的转换起到了关键作用。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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