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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:28 BJT

永安期货：市场氛围偏暖，大连铁矿石期价短期难跌

以下内容节选自7月6日的《期货日报》：

6月以来，铁矿石、钢材期货止跌反弹，并再度构建出明显的上升通道。随着钢材价格相对于炉料成本的更快上涨，近期钢厂盈利情况明显改善，导致国内成材产量维持高位，而销售压力渐增将促使钢厂成材库存缓慢积累，最终会对铁矿石造成需求压力。不过，当前现货市场矛盾尚未进一步激化，在大宗商品整体走强的前提下，铁矿石亦将维持高位。

今年以来，商品市场交易日趋活跃，总持仓量持续上行。文华商品指数自2月17日触及110.25的低位后，便一路增仓上行。进入4月中旬以后，行情的上涨速度大大加快，以收盘价计算，仅仅9个交易日就实现了从114.85点到127.23点高达10.78%的涨幅，这种上涨速度对于市场整体行情来说可谓相当罕见。在此过程中，以螺纹钢、铁矿石为代表的黑色系品种交投活跃，流动性强，兼之资金容纳量大、且受外盘行情影响小，因而成为市场的交易热点，行情涨幅远胜商品整体走势，成为期市的领涨品。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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