《香港报摘》--信报7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
**头版头条**
--英伦银行开始出招图稳定目前正面对脱欧冲击的经济，资金流入避险资产，英美债息创新低，日圆上扬，兑港元升穿7.6。
**其他**
--中央汇金副董事长李剑阁在博鳌亚洲论坛金融合作会议上提到，中国政府不考虑“大水漫灌”，是因为货币政策效率下降，现时要把结构性改革放在第一位；虽然人民银行实行多目标货币政策，目标包括保增长，但这只是主观愿望，要达到还要很多客观因素配合。
--香港滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜指出，银行业随着亚洲经济持续增长发展，但很多监管条例是由西方国家制订，故建议亚洲区应考虑成立类似金融稳定委员会（FSB）的平台，讨论亚洲区的风险及机遇，以及制订适用于亚洲区的监管标准。
--中国银行 副董事长、行长陈四清表示，中行正在建立以香港为中心的亚太区域新架构，除将中银香港 由城市银行变成区域性银行，亦准备将银团贷款及并购业务的中心放在香港，有助提高香港的金融中心地位。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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