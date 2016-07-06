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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:30 BJT

《香港报摘》--信报7月6日

**头版头条**

--英伦银行开始出招图稳定目前正面对脱欧冲击的经济，资金流入避险资产，英美债息创新低，日圆上扬，兑港元升穿7.6。

**其他**

--中央汇金副董事长李剑阁在博鳌亚洲论坛金融合作会议上提到，中国政府不考虑“大水漫灌”，是因为货币政策效率下降，现时要把结构性改革放在第一位；虽然人民银行实行多目标货币政策，目标包括保增长，但这只是主观愿望，要达到还要很多客观因素配合。

--香港滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜指出，银行业随着亚洲经济持续增长发展，但很多监管条例是由西方国家制订，故建议亚洲区应考虑成立类似金融稳定委员会（FSB）的平台，讨论亚洲区的风险及机遇，以及制订适用于亚洲区的监管标准。

--中国银行 副董事长、行长陈四清表示，中行正在建立以香港为中心的亚太区域新架构，除将中银香港 由城市银行变成区域性银行，亦准备将银团贷款及并购业务的中心放在香港，有助提高香港的金融中心地位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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