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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:30 BJT

金鹏期货：郑商所菜粕期货短线回调在所难免

以下内容节选自7月6日的《期货日报》：

在稍显利多的美国农业部季度种植面积报告发布后，短期内油脂油料类期货的基本面已经没有进一步利多消息，经过连续上涨后，高企的期价回调要求强烈。周二，菜粕期货在周边商品特别是豆粕下跌的拖累下大幅走低。展望后市，在美国大豆产区出现旱情前，消息面平静的菜粕期货有望维持高位弱势震荡。

　　由于种植效益不佳，今年国内油菜籽播种面积继续减少，并且由于生产期间出现不利天气，油菜籽单产同样下降，导致油菜籽产量大幅走低。有机构预测，油菜籽实际产量仅在500万吨左右，比去年减产10%-20%。减产造成农民惜售，经销商抢购，油菜籽价格上涨，目前油菜籽主产区价格多在2-2.45元/斤，比开秤价普遍高0.2-0.3元/斤，但是较高的价格使得油厂不堪重负，由于前期政府大量拍卖国储菜油，使得菜油价格一度低于豆油价格。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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