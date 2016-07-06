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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:31 BJT

创元期货：沪镍多头模式开启，大连豆油期货中期依旧看涨

以下内容节选自7月6日的《期货日报》：

2015年11月至今年6月底，沪镍1609合约始终在70,000元/吨整数关口徘徊，时间已经超过半年。从形态上看，上方高点集中在76,500元/吨，下方支撑集中在67000元/吨，形成了有效的矩形形态，价格中枢在70,000元/吨。上周沪镍一举突破矩形震荡形态，成交量也形成了有效的“堆量”。昨日来看，沪镍封闭了2015年11月5日留下的跳低缺口，短期目标已经达到，但中长期来看，沪镍开启了多头模式，操作上建议做多为。

观察豆油2013年5月至今的周K线趋势结构，有两个重要的特征：一是连结A点、B点、C点和D点形成了缓跌趋势；二是2014年8月至今年2月构造了倾斜型双底结构，3月初颈线得到了突破确认。目前来看，豆油主要受制于缓跌趋势的压力，一旦突破，中期仍有上行空间。目标位上，预计将封闭2014年7月1日留下的跳低缺口，价格在7,000元/吨附近。另外，菜油和棕榈油也将出现不同程度的上涨行情，但级别不大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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