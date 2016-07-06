创元期货：沪镍多头模式开启，大连豆油期货中期依旧看涨

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
以下内容节选自7月6日的《期货日报》：
2015年11月至今年6月底，沪镍1609合约始终在70,000元/吨整数关口徘徊，时间已经超过半年。从形态上看，上方高点集中在76,500元/吨，下方支撑集中在67000元/吨，形成了有效的矩形形态，价格中枢在70,000元/吨。上周沪镍一举突破矩形震荡形态，成交量也形成了有效的“堆量”。昨日来看，沪镍封闭了2015年11月5日留下的跳低缺口，短期目标已经达到，但中长期来看，沪镍开启了多头模式，操作上建议做多为。
观察豆油2013年5月至今的周K线趋势结构，有两个重要的特征：一是连结A点、B点、C点和D点形成了缓跌趋势；二是2014年8月至今年2月构造了倾斜型双底结构，3月初颈线得到了突破确认。目前来看，豆油主要受制于缓跌趋势的压力，一旦突破，中期仍有上行空间。目标位上，预计将封闭2014年7月1日留下的跳低缺口，价格在7,000元/吨附近。另外，菜油和棕榈油也将出现不同程度的上涨行情，但级别不大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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