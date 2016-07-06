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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:32 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月6日

7月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美
元=7.7586港元 )
    
    美股道琼工业指数 周二收低108.75点，或0.61%，报17,840.62点。因投资者面临
英国退欧带来的持续不确定性，且油价大跌拖累能源股走低。 
        
 公司名称               ADR代码      收盘价    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                                                 股
                                   （美元）   （%）              (港元)
 中海油                            121.820    -3.41    28137     9.452
 中国铝业                          8.220      4.05     19879     2.551
 中国移动                          57.150     -1.33    144348    88.681
 中国人寿                          10.570     -2.22    172365    16.402
 中石油                            66.240     -3.47    38874     5.139
 中石化                            70.160     -3.29    27070     5.443
 汇丰控股                          30.300     -3.29    4670593   47.017
 中电信                            45.190     0.04     5661      3.506
 中国联通                          10.220     -2.20    64601     7.929
 兖州煤业                          6.230      -3.71    7715      4.834
 华能国际                          24.310     -3.49    29238     4.715
 南方航空                          28.380     -0.11    1807      4.404
 东方航空                          25.430     1.27     2387      3.946
 中芯国际                          4.040      -0.74    3331      0.627
     （完                                                        
 ）

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