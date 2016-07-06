《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
7月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.7586港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低108.75点，或0.61%，报17,840.62点。因投资者面临 英国退欧带来的持续不确定性，且油价大跌拖累能源股走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 股 （美元） （%） (港元) 中海油 121.820 -3.41 28137 9.452 中国铝业 8.220 4.05 19879 2.551 中国移动 57.150 -1.33 144348 88.681 中国人寿 10.570 -2.22 172365 16.402 中石油 66.240 -3.47 38874 5.139 中石化 70.160 -3.29 27070 5.443 汇丰控股 30.300 -3.29 4670593 47.017 中电信 45.190 0.04 5661 3.506 中国联通 10.220 -2.20 64601 7.929 兖州煤业 6.230 -3.71 7715 4.834 华能国际 24.310 -3.49 29238 4.715 南方航空 28.380 -0.11 1807 4.404 东方航空 25.430 1.27 2387 3.946 中芯国际 4.040 -0.74 3331 0.627 （完 ）
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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