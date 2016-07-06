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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 08:33 BJT

《香港重要政经日程》--7月6日-7月8日

================== 今日重要政经消息=================

7月6日（周三）

永丰集团 首日挂牌。

公布6月份香港PMI。

10:00 恒发洋参 股东特别大会。

15:30 汉国置业 股东特别大会。

16:00 上置集团 股东特别大会。

16:30 建业实业 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月7日（周四）

公布6月底止外汇储备资产数字。

09:30 联想集团 股东周年大会。

7月8日（周五）

东方证券 首日挂牌。

10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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