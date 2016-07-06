主要国家经济指标预测--7月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月6日(三)
2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,540
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,942
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,842
7月7日(四)
-- 中国官方储备资产-外汇储备、黄金储备 6月
0500 日本同时指标 5月 -- 升2.0
领先指标 -- 升1.4
0600 德国工业生产(较前月) 5月 持平 +0.8%
0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 -- 赤字28
0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 5月 逆差49 逆差52
0715 瑞士CPI(较前月) 6月 持平 +0.1%
(较上年同期) -0.5% -0.4%
0730 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.6%
(较上年同期) 截至6月的三个月 +7.7% +9.2%
0830 英国工业生产(较前月) 5月 -1.0% +2.0%
(较上年同期) +0.5% +1.6%
制造业产出(较前月) -1.0% +2.3%
(较上年同期) +0.7% +0.8%
1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 6月 -- 30,157
1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 6月 增加15.9 增加17.3
1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 +2.0% -0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月2日当周 27 26.8
四周均值(万人) -- 26.675
续请失业金人数(万人) 6月25日当周 211.3 212.0
1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 6月 -- 58.4
经季节调整PMI 51.0 49.4
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +2.2%
2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 盈余17,500 盈余18,785
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
7月6日(三)
0600 德国工业订单(较前月) 5月 持平 +1.0%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差411.4 逆差400
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差32.8 逆差27.0
出口(亿加元) 411.5 --
进口(亿加元) 444.2 --
1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 6月终值 51.4 --
综合PMI 51.2 --
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 6月 56.5 53.3
企业活动指数 59.5 55.5
就业指数 52.7 --
新订单指数 59.9 --
价格指数 55.5 -- (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 王兴亚/王洋；审校 龚芳)