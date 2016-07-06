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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--7月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    
    7月6日(三)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                           6月        --      12,540
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --   买超3,942
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   卖超1,842

    7月7日(四)
     --  中国官方储备资产-外汇储备、黄金储备            6月
    0500 日本同时指标                                   5月        --       升2.0
             领先指标                                              --       升1.4
    0600 德国工业生产(较前月)                           5月       持平      +0.8%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                             5月        --      赤字28
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)               5月     逆差49     逆差52
    0715 瑞士CPI(较前月)                                6月       持平      +0.1%
                (较上年同期)                                     -0.5%      -0.4%
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                    6月        --       +0.6%
                            (较上年同期)    截至6月的三个月      +7.7%      +9.2%
    0830 英国工业生产(较前月)                           5月      -1.0%      +2.0%
                     (较上年同期)                                +0.5%      +1.6%
             制造业产出(较前月)                                  -1.0%      +2.3%
                       (较上年同期)                              +0.7%      +0.8%
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)             6月        --      30,157
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                  6月   增加15.9   增加17.3
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                         5月      +2.0%      -0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            7月2日当周         27       26.8
                 四周均值(万人)                                    --      26.675
                 续请失业金人数(万人)           6月25日当周      211.3      212.0
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                  6月        --        58.4
                   经季节调整PMI                                  51.0       49.4
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                   6月        --       +2.2%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)               5月 盈余17,500 盈余18,785
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    7月6日(三)
    0600 德国工业订单(较前月)                           5月       持平      +1.0%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                       5月  逆差411.4    逆差400
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                         5月   逆差32.8   逆差27.0
               出口(亿加元)                                      411.5        -- 
               进口(亿加元)                                      444.2        -- 
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        6月终值       51.4        -- 
                   综合PMI                                        51.2        -- 
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI               6月       56.5       53.3
                              企业活动指数                        59.5       55.5
                                  就业指数                        52.7         -- 
                                新订单指数                        59.9        -- 
                                  价格指数                        55.5        -- (完)           
   
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/王洋；审校 龚芳)

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