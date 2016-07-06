版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 6日 星期三 09:12 BJT

国际油市：油价小升，英国退欧忧虑和供应过剩令涨势受限

布兰特和美国原油期货自第一季分别跌至12年低位的每桶约27美元和26美元后，已经上涨了近80%。这波反弹后油价或将受到供应因素的冲击，而所谓的英国退欧公投对全球经济增长憧憬而言则是一记重击。

加拿大和尼日利亚供应中断为油价反弹推波助澜，令人们认为长达两年的供应过剩状况可能正在缓解。

石油输出国组织(OPEC)6月石油产量升至纪录高位，因尼日利亚石油产业从武装袭击中恢复部分元气，而且伊朗和海湾成员国提高产量。

日圆兑美元 周三进一步上涨，因市场普遍笼罩避险情绪。

英镑周三早盘跌至31年新低，因初步迹象显示在英国退欧公投后，英国的市场运转失常。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 王丽鑫/徐文焰)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐