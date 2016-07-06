《香港报摘》--其他报纸重要消息7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
**明报**
--财政司司长曾俊华表示，英国脱欧震惊全球市场，加上美国加息、欧日经济脆弱及央行政策各异的各种因素，市场已集齐“完美风暴”所需要的材料，不过他仍然对亚洲市场感到乐观。
--由郭鹤年家族持有，因为公众持股量不足而停牌逾3年的南潮 宣布，大股东郭氏家族正与长城环亚国际投资洽商卖盘，不过，由于长城无兴趣收购南潮位于清水湾道的旧电视城物业地皮，因此按照双方签订的谅解备忘录，出售股权的其中一个先决条件，是南潮需要另行找到买家购入上述地皮，并于交易后5个月内，将所得款项分配予股东。
**星岛日报**
--东方电气 旗下杭州新能源正深陷数亿元人民币的欠款漩涡之中，据东方电气通告指，于杭州新能源面临经营困难，目前已处于资不抵债状态，但正与相关各方沟通协商。
--太古地产 落实太古坊重建计划的详细发展方案，投资总额150亿港元，将以前原为太古糖厂旧址的鰂鱼涌提升为港岛主要商业枢纽。
**苹果日报**
--集资最多1.008亿港元的星星地产 获约七间券商借出35.3亿港元孖展（保证金融资），比公开发售部份超购近350倍；反而集资33亿元的物流资产，招股第三日仍只获借出约36万港元孖展，远未足额。
--恒基地产 以底价4.73亿港元成功透过强制性拍卖购入深水埗西洋菜北街发展项目，将提供585伙住宅单位，预计2018年预售。
**东方日报**
--证监会资料显示，6月再有11家机构获发资产管理牌照，包括高盛资产管理（香港）、内地东海证券旗下东海国际资产管理（香港），以及深圳新同方投资管理在港成立的新同方资产管理。
--国美电器 自五月下旬公布首季盈利按年下跌逾五成后，至昨日共七次于公开市场回购公司股份，合共涉资3.65亿港元或近4亿股。
**文汇报**
--就各国央行“直升机撒钱”救经济，全国人大财政经济委员会副主任委员、人民银行前副行长吴晓灵指出，此方法看似公平，实际是惩罚创新、勤劳的人，不利社会活力；她认为政府需要做好税收和财政政策以鼓励创新，创造财富，以及保障失去能力的人。
--南海控股 旗下媒体《香港01》承认公司有兴趣研究和有线宽频 合作，不过就有报导指与王军及肖建华合作，南海控股大股东于品海称，与肖建华没有任何合作或交往，与中信集团前董事长王军则多年未见。（完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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