港报财经评论：欧版雷曼风暴起，银行运滞长手尾--信报7月6日

欧版雷曼风暴起，银行运滞长手尾 /习广思

正当环球市场憧憬各国央行放水，展开拥抱风险模式之际，突然传出英国脱欧有手尾跟，加上意大利就拯救银行方案与欧盟有分歧，意大利银行股普遍下挫，欧洲金融市场忽然风声鹤唳。虽然如此，欧洲及亚洲的资源股普遍偏强，在这种变幻莫测的市况，拣股重要过炒大市上落。

欧洲版「雷曼风暴」正在意大利上演，而且来势汹汹，当地银行股自年初以来跌幅惊人，有见及此，意大利总理伦齐准备向银行注资400亿欧罗，该国政府组成紧急应变小组，密切留意事态发展，承诺采取一切有需要的行动，确保银行体系稳定。伦齐强调将用尽一切努力稳定人心。

不过，伦齐希望向银行直接注资的做法遭欧盟指违规，意大利前总理蒙蒂也警告此计划有风险。此言引起投资者忧虑，欧股普遍下滑，意大利多只银行股大跌，个别更挫至新低。

自雷曼事件爆发后，最惊人一幕是2011年至2012年的欧罗风暴，欧洲银行业的无底黑洞由政府挽救，结果政府被拖累而令本身信贷质素转差，继而影响整个欧洲金融市场及欧罗的稳定性。

欧罗风暴平息后，欧盟提出多项改革及防止措施，把银行业风险与政府财政风险分割，此举令市场对欧洲政府的信心逐渐回复。随着欧央行提出QE买债措施，更令欧洲多国政府的国债债息跌至负数，以意大利及西班牙财政的疲弱程度，其10年债息也分别跌至1厘左右。

今次事件如何解决有待欧盟、意大利政府及议会等商议，大趋势是金融股不如昔日般稳健，在银行业与政府设置了「防火墙」后，欧洲银行业出现倒闭不足为奇，问题是一间倒闭了，市场系统性风险便会骤现，这正正是雷曼兄弟倒闭后爆发的金融海啸。

周一晚泛欧Stoxx 600指数中的银行股大跌2%，是表现最差板块，被视为意大利银行体系最弱的大行Monte dei Paschi更泻超过10%，创历史新低，因为欧洲央行要求该行在3年内削减四成坏账。

自今年初以来，欧洲银行股股价已下滑20%，英国脱欧公投结果公布后，股价跌幅加剧，欧洲银行业可谓进行了一次准备不足的压力测试，因为大家都想不到英国真的会脱欧。如果银行业颓势持续，由欧洲银行股股东自行透过股本融资自救已极为困难，看来欧盟及各国政府都相当头痕。

欧洲银行业有多折堕，从若干数据可知一二，例如德意志银行年收入约370亿欧罗，但目前总市值仅170亿欧罗，与每年营业额仅5900万美元的Snapchat相若，显示德银的问题非同小可。

希腊银行业也相当惨情，虽然已获三度注资，经营状况却每况愈下。希腊四大银行之一Piraeus，两年前首次注资时总市值还有110亿欧罗，去年12月第二次注资时只剩40亿欧罗，如今市值已不到15亿欧罗。

意大利最大银行之一裕信银行（UniCredit SpA）今年跌得特别激，目前市值仅120亿欧罗，主要受累510亿欧罗不良贷款。意大利银行业不良贷款总额达1980亿欧罗，比金融海啸时还高，呆坏账总额则约3600亿欧罗。

其实伦齐有点趁火打劫，见英国成功脱欧可作为威胁藉口，突然提出由政府对银行体系注资400亿欧罗，以德国为首的稳健派政府当然大力反对。

自金融海啸爆发后，美国政府迅速整顿银行业， 重建资本，撇除不良资产，实施新的监管架构，银行业杠杆大减；然而，欧洲却未如此大刀阔斧改革，因此欧洲银行业似乎又出现新一波风潮，看来真的不易解决。

不过，环球央行包括欧央行继续放水也是大趋势，暂时看不到逆转的可能性。正如早前本栏分析，当前市场正在炒银纸贬值，商品等资产将升值，银行股虽然下跌，但英美的资源股如Anglo American Plc等周一表现仍然不俗，回调会是买入机会。至于银行股，不提也罢，不要说监管重重，稍有差池即被指助洗黑钱，更被罚天文数字的罚款，银行业将是未来失业的重灾区。（完）

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