港报财经评论：国企改革料提速，鞍钢添机遇--经济日报7月6日

国企改革料提速，鞍钢添机遇 /林瑞芬

恒指 反弹见受制近下降轨，昨跌1.5%，收报20,750点；国指 收报8,643点，跌1.8%，大市成交额536亿港元。反弹市后劲有限，强调审慎应对为妙！

英国脱欧冲击，短期虽淡化，但中期影响仍是未知数，断估会有，因欧盟国已分歧，分歧多争拗，如像一个家，不融洽又怎会有好日子过！欧洲央行要求意大利第三大银行Monte dei Paschi di Siena大幅削减不良贷款后，意大利总理伦齐（Matteo Renzi）即公开批评欧央行总裁德拉吉未有尽力解决意大利的银行业困局，未来冷不防，意大利银行这个计时炸弹又爆发。欧洲经济前景不明，可能影响中国及美国的经济，环球经济前景仍旧没有大改善之兆。

各国量宽过度，致令金融乱象，各国滙率波动，加上实体经济又不算太好，上市企业挑战更多，业绩表现知一二。目前，只能靠各国团抱取暖量宽，撑得几耐得几耐，以时间换空间。中国经济能否成功转型，保持稳定的经济增长，不致硬着陆，对稳定环球经济前景确起关键作用。

中国最新公布数据，6月财新中国通用服务业PMI升至52.7，较5月回升1.5个百分点，创2015年7月（11个月）以来新高。该趋势与官方服务业PMI一致。国家统计局公布数据也显示，6月服务业PMI为52.2%，比5月上升0.2个百分点，符预期。相反，中国制造业仍疲弱，国家统计局公布，6月中国制造业PMI为50%，比5月微降0.1个百分点。总括而言，服务业能保持稳定攀升，有助整体经济稳定。

上证 周一上升后，昨日进一步挑战3,000关，最高报3,010，收报3,006点，升0.6%。上证在6月难捱市况下稳守2,780底部，向上反弹，目前3,000至3,100为阻力区关键，如能成功上破，年内有机会反覆回探3200至3400。环球低息，资金始终要谋出路，中国经济依然中高速的温和增速，使得个别处于行业增长周期及现金流健康的中资股仍具有更明显的比较优势，在预期A股大升空间有限之下，轻大市而重个股的机遇趋势明确。

国家主席习近平最新发声作重要指示，要理直气壮做强做优做大国有企业，要深化改革。预计下半年，国企改革将提速，有条件成为市场焦点。其中，钢铁国企提速重组预期惹憧憬，武钢 、宝钢 A股停牌，有传两企开始筹划战略重组，重组后将会成为世界第二大钢企，有航企的改革重组事例在前，此传闻最终获证实机会高。事实上，内地钢铁业多年微利，负债巨高内耗严重，已到了必须要解决困局的地步。

钢铁业的供给侧改革正进行时，据国金证券指出，钢铁行业2015年市场化去产能约7,000万吨，去掉4月以来复产的，实际统计有4,000多万吨实质性退出。2016年在此基础上继续政策性去产能，两年内将去掉产能9,000万吨，对应产能利用率提升8至9个百分点（需求2015年下滑逾2个百分点，2016年预计增长1至2个百分点），可说影响是非常大。按这个节奏，2017年底钢铁产能利用率便可回到2010年左右水平，即钢铁去产能提前一年完成。可见，未来配合国企改革和供给侧改革如得宜，将可解决一定问题。据海通证券分析，两者谋划重组，协同效应很大，并预测未来钢铁央企整合后，南方将由宝钢武钢主导，而东北或由鞍钢 进行清理。

除政策利好外，供应面而言，6月初唐山开始限产，加上由于园博会关系，间歇性限产将持续至11月份；需求面而言，2016年至今地产、基建总体表现略超预期，增速高位稳定，国金证券就认为有利催化钢铁股。

鞍钢周一轻微突破双底颈綫，量度升幅约至4.1港元，昨收3.61港元，候3.4港元收集，3.2港元止蚀。

最后，港股大市虽然收复英国脱欧结果公布前的水平，但大形势上，看恒指日綫图示，反弹仍受制于三角形，争持之势激烈，4月以来上升高位一浪低于一浪，除非后市强力上破阻力轨，不然，依此反弹力一次弱于一次的趋势发展，19,600支持并非坚固。同样，国指也是处于三角形当中，9,000阻力明显，支持位约为8,250点。（完）

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