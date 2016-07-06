港报社评：医委会改革事涉公义，立会议员须体现民意--明报7月6日

今日，立法会继续审议《2016年医生注册（修订）条例草案》（下称草案），经过上周四立法会会议因为法定人数不足而流会之后，从舆情反映，社会主流意见仍然认为立法会应该通过草案，以改革医务委员会；而反对人士的理据，停留在「医医相卫」或推论臆测状态。基于此事涉及公衆利益，立法会议员应该实事求是，判别是非对错，即使对草案有保留，也不应该加入「拉布」拖死草案。期望立法会按正常程序审议草案，让医委会改革迈出实质一步。

目前，医委会积压投诉个案超过900宗，按历来处理进度，若情况不改变，投诉个案只会愈积愈多，处理无期。另外，目前海外医生在港有限度执业，注册期限逐年计算，窒碍他们来港服务的意愿。这两项都是事实。草案提出可行建议，加快医委会处理投诉的效率，而由医委会继续审批下，海外医生有限度执业注册最多可达3年，增加他们来港服务的诱因。

草案建议增加4名业外委员，3名由病人组织选举产生、1名由消委会提名，然后由行政长官委任；这项建议「由下而上」，看不到政府可以对这4名业外委员施以影响力。另外也增加10名业外审裁顾问、增加一个初步侦讯委员会、增加法律顾问等，都是对症下药，强化医委会处理投诉的职能，并提升其公信力和透明度。现时医委会委员28人，24名是医生，增加名额之后业外委员有8人，因此调整之后，医生在医委会仍然处于绝对主导地位，医学界珍视、市民珍惜的专业自主，完全不受影响。

其他国家类似医委会职能的团体，早有先例增加业外成员体现公衆参与，平衡业界与社会利益。例如约20年前，英国医学总会（General Medical Council）因为处理对医生的投诉，惹来「医医相卫」质疑而开始改革，业界和业外委员人数历经转变，最新情况是委员共12名，全部都是委任委员，医生和业外委员各占6名。本港和英国处境不同，一些情况或许不宜直接比较，不过，英国医学总会业界和业外委员名额相同，显示对社会人士参与的重视，值得本港医学界，特别是反对改革医委会人士参考。

反对草案的医界人士，批评理据贫乏而难以取信于人。例如草案建议增加一个初步侦讯委员会，有相关配套措施，政府估计医委会处理投诉个案的时间，可由现时58个月大幅缩减至30个月，多一条队可以加快进程，道理浅显易明。反对医界人士却坚持须相应增加医生委员，才会缩短处理投诉时间，不过，若草案通过，医委会有24名医生委员，除非他们大多数都是尸位素餐，否则并无不够医生处理个案之理。

另外，有医界人士把草案建议作无限推论和臆测，认为政府修例目的在控制医委会，冲击专业自主，云云，都是子虚乌有。事实上，新增4名业外委员由选举产生，特首只是循例委任；医生在医委会的数量和法定角色，仍然居于主导、控制地位，例如处理投诉的委员会须由医生担任主席，医委会仍然手执海外医生来港执业的审批大权等，专业自主由医生牢牢控制，并无改变。反对草案医界人士的最大误导是无中生有，说草案是为内地医生来港执业开绿灯，担心会拖低本港医疗水准，云云。事实上，草案除了有限执业注册改为最多3年之外（仍然由医委会审批），根本没有触及执业资格，外地医生的执业考试由港大和中大两所大学的医学院负责，政府怎样降低水准？这些胡编揑造说法，有失医界人士的身分，对于一直备受尊崇的医生，其实是自贬身价。

反对改革医界人士的操作，目的在维持「医医相卫」，扞卫医生对病人和市民的不对称利益，这是把医生利益凌驾于整体社会利益的作为，实质上背离社会公义，也违背医委会「行公义、守专业、护社群」的宗旨。社会接受专业自主，有一个前提假设，就是所属专业人士不会把业界利益置于公共利益之上，若出现专业自主只为业界利益服务和筹谋，则对异化了的专业界别团体，政府有必要介入使之回归正轨，若出现最坏情况，政府甚至应该褫夺有关团体的专业自主地位和权力。因为政府的责任是维护公共利益，而非为特定利益群体服务。

医生和社会、市民有共同利益，也有利益扞格之处，政府提出的草案，目的为纾减医生和社会市民的部分利益矛盾，事态的实质十分清晰。现在事态政治化，包括有泛民议员因为特首梁振英委任医委会委员而反对，完全缺乏理性分析判断。这是15年以来唯一一次改革医委会的机会，近日还不乏医学界重量级人士公开表示支持草案；期望泛民议员认清是非黑白，即使对草案有什么意见，也不宜以「拉布」使之夭折，应该让立法会有机会表决草案，使主流民意得以体现。就医委会改革：给社会公义一个机会，这是市民向立法会议员提出的诉求。

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