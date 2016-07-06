澳洲经济指标总览--7月6日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 8月2日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差22.18 逆差15.79 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) +2% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 8月4日 (较前月) 5月 +0.2% +0.2% 就业市场(经季节调整) 7月14日 就业人口(较前月变动,万人) 5月 +1.79 +0.09 全职就业人口(较前月变动,万人) 0 -1.82 失业率 5.7% 5.7% 就业参与率 64.8% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月27日 总体CPI(较前季) 第一季 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.7% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.9% 国际贸易价格指数 7月28日 进口物价(较前季) 第一季 -3.0% -0.3% 出口物价(较前季) -4.7% -5.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第一季 赤字208 赤字226 9月6日 商品与服务贸易收支 逆差81.14 逆差109.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月7日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.1% +2.9% (完)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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