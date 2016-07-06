港报社评：医委改革不容缓，公众利益为先--经济日报7月6日

医委会改革今再闯立会关。公众虽尊重医学界自主以保专业水准，惟医委会诸般流弊令社会失望，改革刻不容缓，部分医生组织却搬弄不实理据抗拒改革，徒损港人对医学界的观感。

立法会今天将恢复审议改革医委会的《医生注册修订条例草案》，今次改革惹部分医生组织不满，发动医生到立会外静坐抗议，社会对改革方案亦掀争议。医委会改革演成政治角力，实令公众慨叹。

港人向来尊重医生，认同医学界专业自主，惟医生专业表现亦必须保持高水准，专业操守更必须做到自律以严，只要医学界专业高效，符合社会期望与公众利益，港人不介意让医学界有更大自主权。

然而，作为规管医生专业操守法定组织的医委会，多年来表现却与公众期许存在极大落差。其一，不少医疗失误个案反映，医委会处理给予公众的感觉是未显公正。如有投诉个案多番被拒，令当事人耗费极长时间、巨额资金兴讼，才能讨回公道，甚至有苦主被迫告上法庭，连法官亦狠批医委会表现欠佳，力促改革。今次改革方案将增加来自病人组织与消委会的4名业外委员，有助提升医委会透明度，纾医医相衞之疑。其二，医委会积压投诉个案已逾900宗，平均处理需时58个月，效率极为偏低。改革方案除增业外委员，亦将增聘法律顾问等以加快处理投诉，港府虽指改革后的处理投诉时间仍达30个月，难言理想，总胜过拉倒改革，令投诉积压问题恶化。

医学界若在过去几年自我改革，主动提升医委会的透明度与效率，或毋须走到公众抱怨日深，政府要依民意改革医委会这一步。但市民更失望的是，部分医生组织的抗争方式，几近不择手段。如有医生组织渲染，改革将为内地医生来港执业大开中门，惟医委会改革方案根本不涉有关事宜；亦有质疑引入4名业外委员令政府更易操控，惟按医生组织的反建议，只要保持其在医委会的主导权，特首委任的业外委员可增至6个，凸显政府操控的指控无关宏旨。此惹公众质疑，有关专业组织为保既得利益，不惜搬弄社会矛盾，何以如此？

立法会议员固应站在公众利益角度，审议医委会改革方案。医生组织更要明白，港人对医生的尊重，建基于市民对其医术的信赖，更要求有医德，在大是大非上以港人福祉优先，而非将业界一己利益凌驾公众。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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