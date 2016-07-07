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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 08:05 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月7日-7月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    7月4日当周
    
    7月7日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)             6月        --      30,157
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                  6月   增加15.9   增加17.3     
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                         5月      +2.0%      -0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            7月2日当周         27       26.8
                 四周均值(万人)                                    --      26.675
                 续请失业金人数(万人)           6月25日当周      211.3      212.0
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                  6月        --        58.4
                   经季节调整PMI                                  51.0       49.4 
    
    7月8日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                         6月   增加17.5    增加3.8
             民间就业岗位(万人)                               增加17.0    增加2.5
             制造业就业岗位(万人)                          　     持平    减少1.0
             政府部门就业岗位(万人)                               --      增加1.3
             失业率                                              4.8%        4.7%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%       +0.2%
             每周平均工时                                        34.4        34.4
             劳动力就业参与率                                     --        62.6%
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      6月    增加0.5    增加1.38
               失业率                                            7.0%        6.9%
               就业参与率                                         --       65.70%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        5月  增加160.0   增加134.2
    
    7月11日当周
    
    7月11日(一)
    1400 美国就业趋势指数                              6月        --        126.8
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      6月        --        18.86
    
    7月12日(二)
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数          6月        --         93.8
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     5月        --        578.8
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                    5月      +0.2%       +0.6%
             趸售销售(较前月)                                     --        +1.0%
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          6月        --      赤字530
    
    7月13日(三)
    1230 美国进口物价                                  6月      +0.5%       +1.4%
             出口物价                                           +0.3%       +1.1%
    1400 加拿大央行利率决定                             --        --        0.50%    
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月        --         57.7
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月        --         52.3
    
    7月14日(四)
    1230 加拿大新屋价格指数                            5月        --        +0.3%
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)   6月        --        -0.1%
                                        (较前月)                +0.2%       +0.4%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                       --        +1.2%
                               (较前月)                         +0.2%       +0.3%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                 --        +0.8%
                                      (较前月)                    --        -0.1% (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王丽鑫；审校 杜明霞)

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