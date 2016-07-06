版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 09:40 BJT

全球金市：金价触及逾两年高位，市场震荡促使投资者避险

美国长期公债收益率周二跌至纪录新低，因全球投资人增持美债，以期规避包括英国公投决定退欧带来的影响等全球经济威胁。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD周二持仓增加3.02%至982.72吨，为2013年6月以来最高。

美国纽约联储总裁杜德利周二称，美联储可耐心等待升息时机，因通胀率低，美国经济前景面临包括英国退欧等不确定性。

美国5月工厂新订单下滑，因运输和国防资本财需求疲弱，但积压订单增加和库存规模下降暗示，制造业的严冬可能已经过去。

加拿大矿企Centerra Gold 周二同意以约11亿美元的股票加现金方式，收购美国矿企Thompson Creek Metals 。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐