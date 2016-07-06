《全球重要经济事件一览表》--7月6日-7月13日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月6日(三)
北京--国务院新闻办举行新闻发布会(0200)。
--联合国秘书长潘基文将对中国进行访问(至10日)。
曼谷--泰国央行公布6月利率会议记录(0200)。
美国维斯塔尔--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利会见宾厄姆顿大学研究人士等，讨论经济发展项目(1200)。
华盛顿--美联储理事塔鲁洛参加华尔街日报主办的讨论会，主题为“监管与货币政策，以及二者的交集”(1300)。
华盛顿--美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，不会宣布利率声明。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉与央行执委普雷特在第八届欧洲央行统计会议上发表讲话。会议主题为“央行统计学--超越简单加总”(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。
维也纳--奥地利财政委员会主席Bernhard Felderer对记者讲话(0800)。
桑坦德--西班牙央行总裁林德发表演讲，题为“稳定是复苏的前提”(0730)。
7月7日(四)
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“欧洲银行业的挑战”发表演讲(1600)。
东京--日本央行举行地区分行经理季度会议。央行总裁黑田东彦将发表简短讲话。
马德里--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在与西班牙银行业举行圆桌会议时致开幕词(1000)。
法兰克福--欧洲央行发布6月政策会议记录(1130)。
惠灵顿--新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)就宏观审慎政策和房屋市场风险发表讲话(1630)。
7月8日(五)
暂无重要经济事件公布。
7月9日(六)
上海--G20贸易部长会议(至10日)。
7月11日(一)
美国奥扎克湖--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1400)。
布鲁塞尔--欧元集团会议(1300)。
7月12日(二)
美国马凯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利就经济及美联储的角色发表演讲(2130)。
伦敦--英国央行公布最新金融政策委员会会议纪录(0830)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1335)。
悉尼--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在悉尼银行及金融稳定会议中发表演说(0130)。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
7月13日(三)
华盛顿--美联储发表经济状况褐皮书(1800)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决定和货币政策声明(1400)，央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)随后召开记者会(1515)。
悉尼--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景和货币政策发表讲话(0230)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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