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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 09:55 BJT

《汇市简讯》受英镑/日圆拖累，英镑/美元尚无反弹迹象

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* 英镑/日圆卖盘持续向下，拖累英镑/美元

* 英镑/美元低见1.2927，目前尚未反弹

* 由于存在不确定性，市场将很难找到英镑/美元的合理价值

* 经过相对平静的一周，英国退欧不确定性重新成为焦点

* 英国央行偏温和预期，继续为英镑走软提供理由

* 短线缺少技术面支撑，打消英镑/美元抄底买盘进场(完)

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