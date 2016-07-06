《汇市简讯》受英镑/日圆拖累，英镑/美元尚无反弹迹象

国际油市：石脑油裂解价差从五个月低点反弹，受益于需求稳定
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
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* 英镑/日圆卖盘持续向下，拖累英镑/美元
* 英镑/美元低见1.2927，目前尚未反弹
* 由于存在不确定性，市场将很难找到英镑/美元的合理价值
* 经过相对平静的一周，英国退欧不确定性重新成为焦点
* 英国央行偏温和预期，继续为英镑走软提供理由
* 短线缺少技术面支撑，打消英镑/美元抄底买盘进场(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
马来西亚指标8月棕榈油合约收高0.3%，报每吨2,635马币(609.95美元)。盘中一度跌至2,597马币，为周二以来的最低。
贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)以每桶较中东报价升水逾3美元的价格，从托克(Trafigura)购买60,000吨含硫量为40ppm的柴油，5月25日至30日运至Vizag。但无法立即确认该消息。