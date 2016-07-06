台湾债市：10年券殖利率急挫创新低，因台股大跌市场避险情绪高涨

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北7月6日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周三早盘走跌。交易员指出，随美债殖利率持续下跌、台股早盘重挫，市场避险情绪高涨，带动殖利率一路急挫，10年券跌破0.700%再创新低。
他们表示，受欧美股市下跌冲击，台股早盘上演补跌行情，而随美国10年指标债殖利率跌破1.40%，料将促使先前狂拥美债的寿险资金大举回流台债，亦让台债殖利率往下深不见底。
〞台债表现非常勇猛，殖利率往下已经没有下限了，低点无法衡量，因为大家都没有信心，〞一大型银行交易员说。
他指出，央行周二无预警调降隔拆利率0.1个基点、美债殖利率续跌，今天台股又来轧一脚，开低走低重挫逾1.5%，带动市场避险情绪高涨，促使这次台债殖利率下来的又急又快，〞20年券殖利率也下来了，债市殖利率正在加速赶底。〞
一大型商银交易员亦称，央行今天虽未再降隔拆利率，但市场仍有央行有所期待，加以台股重挫，避险需求纷纷出笼，〞大家都进来捉、捉、捉，殖利率就下去了，利率会跌到那里很难预测。〞
他表示，随殖利率急挫，盘中引发短多获利了结出场，成交量跟着扩增，主要是大家先进来先捉，随后即获利了结，〞就这样量一直滚、滚、滚，量就滚出来了。〞
他们认为，目前还看不到殖利率的底部，倘若美债殖利率持续破底，央行降隔拆利率，将进一步带动台债殖利率走低，但往下风险越来越高。
本地时间10:49，10年券105/4 殖利率跌2.77基点至0.6738%，成交量高达193.5亿台币；五年券105/8 殖利率则下跌1.08基点至0.5070%，成交量为16.5亿台币。
台股方面，随欧美股市下跌、亚股全面重挫冲击，加权指数 重跌1.50%。
美国10年期公债 周二价格大涨，收益率大跌并触及1.357%纪录低点，30年期公债 收益率亦创2.131%的纪录新低。
台湾银行间隔夜拆款周二开低在0.179%，上日收在0.180%。二位大型银行交易员表示，这是央行授意引导短率向下。
交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.65-0.71%、0.48-0.52%。
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--《全球市场》英国退欧相关忧虑重燃，打击亚股及大宗商品市场下跌 (完) (记者 罗两莎；; 审校 乔艳红)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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