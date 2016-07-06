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货币新闻 | 2016年 7月 6日 星期三 10:36 BJT

重发-芝加哥期市：玉米连跌第五个交易日，良好天气预报增强供应充裕预期

以下是0123GMT报价：
    
      合约              价格     变动    涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           428.25    -5.25  -1.21%    -0.46%     480.79   23
    CBOT玉米           356.00    -2.00  -0.56%    -3.00%     413.79   14
    CBOT大豆          1072.75    -4.50  -0.42%    -5.69%    1116.20   41
    CBOT稻米           $10.33    $0.02  +0.19%    -1.15%     $11.30   17  
    美国原油           $46.49   -$0.11  -0.24%    -5.10%     $48.76   40
    汇率
    欧元/美元          $1.105  -$0.002  -0.23%    -0.93%
    美元/澳元           0.744   -0.002  -0.29%    -1.30%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 许娜/徐文焰)

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