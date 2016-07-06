《路透晚报》--7月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：加强对杠杆率特别是企业债务问题研究，有序渐进去杠杆--副行长

中国央行副行长陈雨露日前称，要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究；在科学统计的基础上，对中国杠杆率水平变化趋势以及债务结构做出深入细致的分析。

--中国经济：确保9月底前全部批复45个铁路建设新开工项目可研报告--发改委

中国国家发改委副主任胡祖才表示，今年铁路建设仍要保持8,000亿元人民币以上投资规模，确保今年9月底前全部批复45个新开工项目可行性研究报告，确保按期完成铁路建设目标任务。

--中国政策：推进医疗服务价格改革，考虑取消药品加成及当地政府补偿--发改委

中国国家发展改革委宣布，全面推进医疗服务价格改革，2020年基本理顺医疗服务比价关系，各地要围绕公立医院综合改革，统筹考虑取消药品加成及当地政府补偿政策。

--《焦点》英国退欧非但不会阻碍人民币国际化，反而有望起到促进作用

伦敦或不会因为公投退欧而丢掉作为主要离岸人民币业务中心的地位，不过这一公投结果有望推动欧盟内多个人民币离岸业务中心的形成，从而有助于人民币的国际化。

【金融】

--中国金融：金融机构应制定风险限额管理政策和程序，建立压力测试体系

中国银监会就《中国银行业金融机构全面风险管理指引》公开征求意见。银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，并制定风险限额管理的政策和程序；同时，建立压力测试体系和防火墙制度。

--中国金融：银联国际联手中行、携程等推出跨境营销平台，开行业先河

中国银联国际宣布，与中国银行等银行、携程等旅游机构、香港莎莎等海外商家共同推出跨境营销服务平台--“优计划”,这是全球首个由银行卡组织推出的跨境营销平台。

--香港新股：中国邮储银行不良贷款率虽低，但影子贷款风险不容忽视

拥有全国最大金融服务网络的中国邮政储蓄银行，正在为其良好的资产质量做宣传，为其高达100亿美元的首次公开发行(IPO)造势，但该行的招股文件也披露出令人不安、且越来越大的影子贷款风险。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元七天期逆回购，单日净回笼1,800亿元

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净回笼1,800亿元。

--《中国债市每日综述》现券和期货均走暖，商品大跌提振避险情绪

中国银行间债市现券收益率小幅下行，国债期货收高。交易员称，大宗商品价格 大幅下跌，且美国10年公债收益率创新低，提振国内避险情绪，带动现券二级市场交易活跃，期货较现货表现更优。银行间市场资金面则整体宽松未改，主要回购利率维持稳定。

--新债招标：中国一年续发国债收益率2.3325%，10年2.8114%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的一年期固息国债 ，加权中标收益率为2.3325%，接近2.34%的预测均值；同时招标的10年期续发固息国债加权中标收益率2.8114%，低于市场预测均值2.84%。

--新债招标：农发行15年增发债收益率3.7500%，20年3.7977%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的15年和20年固息增发债，中标收益率为3.7500%和3.7977%，对应投标倍数5.98倍和3.77倍。该行稍早结束招标的五年、七年和10年三期债，中标收益率分别为2.9955%、3.2528%和3.2417%，对应投标倍数3.46倍、3.70倍和5.42倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘与中间价均续创逾五年半新低，但市场未见恐慌

人民币兑美元即期较上日收盘价收贬逾200点，中间价亦大跌263点，均续创逾五年半新低。交易员称，中间价大幅调低与英镑和欧元走弱有关，目前人民币定价机制透明，若国际货币持续走弱拉升美元指数，则人民币对美元的跌势料将持续。

--人民币衍生品：美元掉期曲线续下行，基本面预期不佳市场猜测货币再宽松

中国境内美元/人民币掉期曲线继续下行，延续本周走低趋势。交易员称，市场有预期二季度经济数据可能不佳，央行可能有通过降准降息进一步放松货币的可能，美元掉期中长端进而走低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收创两个半月新高，受流动性宽松预期等提振

中国股市沪综指收盘续创两个半月新高，并录得连四日涨势。分析师指出，今日大盘略有低开后企稳回升，除近日持续走强的资源股保持强势外，防御性板块亦有较好表现；流动性宽松预期继续推升大盘，但外围市场普遍走软和技术性压力将对后市产生一定压力。

--中国热股：万科A结束连两日跌停，收购战进展成关注焦点

中国最大房地产企业--万科结束此前连两日跌停局面。分析师称，昨日尾盘宝能系出手增持，收购战预期给一些游资短线进场的理由，不过来自散户及公募基金方面的抛盘仍较多，成交爆出天量。

--中国基金：QFII A股基金6月平均业绩升2.23%，逊于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年6月的平均业绩升2.23%，逊于国内股票型基金；上半年的平均业绩累计下跌11.63%，稍好于国内股票型基金。

--中国钢铁：1-5月会员钢铁企业扭亏为盈，但销售利润率仅有0.83%--中钢协

中国钢铁工业协会公布统计数据显示，1-5月份会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润87.36亿元人民币，实现了扭亏为盈，但销售利润率只有0.83%，降本增效任务依然艰巨。

--香港个股：俄铝在中国组电缆合营，拓中国及“一带一路”国家市场

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司宣布，与中国铝合金电缆生产商--河北欣意电缆有限公司共组合营公司，从事产销电缆和电线产品，以及研发和提供技术服务和客户支援。

--中国企业：中远海运集团将扩大比雷埃夫斯港投入，增加5亿欧元投资

中国远洋海运集团未来将进一步扩大在其收购的希腊最大港口--比雷埃夫斯港OLPr.AT的投入，将在现有协议计划投资3.5亿欧元的基础上，增加投资5亿欧元，用于该港邮轮码头、集装箱码头、修造船以及汽车船码头的建设。

--美国个股：中国阿里巴巴发表互联网汽车，计划推出无人驾驶汽车科技

中国电商巨擘阿里巴巴首席技术官王坚向路透表示，阿里巴巴的互联网汽车将协助公司能够迅速推出无人驾驶汽车科技。

--中港个股：中车子公司称出口新加坡地铁部分车辆存缺陷，惟不具安全风险