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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 10:41 BJT

日本股市：受脱欧担忧打击早盘收市重挫，出口和金融类股拖累盘势

东证股价指数(TOPIX)下的所有33个分项指数均在平盘下方。

“我们非常非常谨慎，”Nissay Asset Management的股票策略师Isao Kubo说。“当美国股市上涨时，我们以为风险人气似乎有所趋稳，但我们现在却面临着更大的不确定性。”

受英国退欧和全球经济忧虑影响，投资者蜂拥买入日圆。美元/日圆 跌1.1%至100.62日圆，打压丰田汽车 和本田汽车 等出口商类股，两者分别下滑3.0%和5.9%。

银行类股扩大跌势，三菱日联金融集团(MUFG) 下滑4.1%，三井住友金融集团 跌2.8%。

券商类股亦挫跌，野村控股 挫跌5%，大和证券 跌4.3%。

东证股价指数 早盘跌2.85%至1,220.86点，JPX-日经400指数 跌2.92%，报11,011.12点。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/白云; 审校 龚芳/孙茉莉)

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