日本股市：受脱欧担忧打击早盘收市重挫，出口和金融类股拖累盘势

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
东证股价指数(TOPIX)下的所有33个分项指数均在平盘下方。
“我们非常非常谨慎，”Nissay Asset Management的股票策略师Isao Kubo说。“当美国股市上涨时，我们以为风险人气似乎有所趋稳，但我们现在却面临着更大的不确定性。”
受英国退欧和全球经济忧虑影响，投资者蜂拥买入日圆。美元/日圆 跌1.1%至100.62日圆，打压丰田汽车 和本田汽车 等出口商类股，两者分别下滑3.0%和5.9%。
银行类股扩大跌势，三菱日联金融集团(MUFG) 下滑4.1%，三井住友金融集团 跌2.8%。
券商类股亦挫跌，野村控股 挫跌5%，大和证券 跌4.3%。
东证股价指数 早盘跌2.85%至1,220.86点，JPX-日经400指数 跌2.92%，报11,011.12点。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/白云; 审校 龚芳/孙茉莉)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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