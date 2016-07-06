台湾汇市：台币兑美元早盘贬逾1角，外资汇出惟出口商抛汇成交趋热络

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北7月6日 - 台币兑美元 周三早盘贬逾1角，随亚洲股、汇市走软。汇银人士指出，台股大跌逾1%，外资汇出，买汇相当积极；只不过出口商眼见美元走强也入场抛汇，成交较上日更活络。
他们表示，今日大型外资保管行汇出动作较大，台币大幅贬值，算是终结了本波台币的升值行情。短期要视英镑走势，而亚洲方面人民币的走向也值得关注。
〞今天(美元)价格好了，出口商出来的比较多，〞一位大型商银交易员说。
他们表示，股市连两日大跌，台币也快速贬至32.4附近的价位。国际美元重拾强势，亚币如人民币何时走稳将是一大关注的重点。
人民币兑美元 即期周三早盘开盘15分钟成交稀少，在北京时间9:45恢复活跃交易后一路下行，并跌破6.69元关口，创逾五年半新低。
本地时间10:33，台股加权指数 则跌1.50%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.384/32.399，上日收在32.320。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.300-32.500
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--中国汇市：人民币兑美元中间价大跌263点，再刷逾五年半新低 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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