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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 10:55 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘贬逾1角，外资汇出惟出口商抛汇成交趋热络

路透台北7月6日 - 台币兑美元 周三早盘贬逾1角，随亚洲股、汇市走软。汇银人士指出，台股大跌逾1%，外资汇出，买汇相当积极；只不过出口商眼见美元走强也入场抛汇，成交较上日更活络。

他们表示，今日大型外资保管行汇出动作较大，台币大幅贬值，算是终结了本波台币的升值行情。短期要视英镑走势，而亚洲方面人民币的走向也值得关注。

〞今天(美元)价格好了，出口商出来的比较多，〞一位大型商银交易员说。

他们表示，股市连两日大跌，台币也快速贬至32.4附近的价位。国际美元重拾强势，亚币如人民币何时走稳将是一大关注的重点。

人民币兑美元 即期周三早盘开盘15分钟成交稀少，在北京时间9:45恢复活跃交易后一路下行，并跌破6.69元关口，创逾五年半新低。

本地时间10:33，台股加权指数 则跌1.50%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.384/32.399，上日收在32.320。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.300-32.500

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