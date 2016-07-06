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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 10:43 BJT

中国政策：推进医疗服务价格改革，考虑取消药品加成及当地政府补偿--发改委

路透北京7月6日 - 中国国家发展改革委周三宣布，全面推进医疗服务价格改革，2020年基本理顺医疗服务比价关系，各地要围绕公立医院综合改革，统筹考虑取消药品加成及当地政府补偿政策。

发改委网站刊登的通知规定，医疗服务价格实行分类管理，其中：公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价；公立医疗机构提供的特需医疗服务和其他市场竞争充分、个性化需求较强的医疗服务实行市场调节价；非公立医疗机构提供的医疗服务落实市场调节价政策。

改革的主要目标是：到2017年，逐步缩小政府定价范围，改革医疗服务项目管理，改进价格管理方式，与公立医院综合改革同步调整医疗服务价格。到2020年，逐步建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制，基本理顺医疗服务比价关系。积极探索建立通过制定医保支付标准引导价格合理形成的机制。

通知要求各地要围绕公立医院综合改革，按照总量控制、结构调整的原则，同步调整医疗服务价格，重点降低大型医用设备检查治疗和检验等价格，提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格；在此基础上，通过规范诊疗行为，降低药品、耗材等费用腾出空间，动态调整医疗服务价格。

要改革医疗服务项目管理和定价方式，国家负责制定医疗服务项目技术规范，指导医疗机构规范开展服务，地方确定医疗服务收费的具体项目，逐步减少按项目收费数量，扩大按病种、按服务单元收费范围。要加强医疗服务价格监管和医药费用控制，严肃查处医疗机构违规收费行为，确保区域内医疗费用不合理增长得到有效控制。（完）

欲浏览政策全文，请点选发改委官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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