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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 10:49 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元承压，受累于英镑走低

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* 澳元兑美元跟随英镑兑美元下跌

* 英镑兑美元跌3.5%，因英国退欧忧虑持续遏制买兴

* 英国退欧影响冲击风险交易，澳元兑日圆跌1.7%

* 澳元兑美元走势受全球忧虑主导，亚洲股市受挫

* 日股日经指数跌3.15%，澳洲股市ASX 200指数1.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.75%

* 英镑兑美元短暂跌破1.28后反弹，使得澳元兑美元持续站在0.74美元之上(完)

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