欧洲个股：瑞士信贷将其亚太地区固定收益和证券部门合并

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透香港7月5日 - 路透周二见到的内部文件显示，瑞士信贷 为重整其全球市场业务，将合并其亚太地区固定收益和证券部门。
瑞信执行长谭天忠(Tidjane Thiam)去年7月上任，在营收下滑之后，他加强财富管理业务，并缩减投行业务。
根据该份内部备忘录，亚太地区证券业务主管Ali Naqvi周二将在合并后的部门肩负新的领导角色，上级长官为瑞信亚太地区执行长Helman Sitohang。
“做为本行亚洲新策略的一部分，此举是为了更广泛地整合本行业务，而那也是我们一直以来所注重的，”Naqvi对路透说，并称新架构将有助于产品的交叉销售。
瑞信发言人证实了该备忘录内容，但拒绝进一步置评。(完)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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