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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 11:21 BJT

欧洲个股：瑞士信贷将其亚太地区固定收益和证券部门合并

路透香港7月5日 - 路透周二见到的内部文件显示，瑞士信贷 为重整其全球市场业务，将合并其亚太地区固定收益和证券部门。

瑞信执行长谭天忠(Tidjane Thiam)去年7月上任，在营收下滑之后，他加强财富管理业务，并缩减投行业务。

根据该份内部备忘录，亚太地区证券业务主管Ali Naqvi周二将在合并后的部门肩负新的领导角色，上级长官为瑞信亚太地区执行长Helman Sitohang。

“做为本行亚洲新策略的一部分，此举是为了更广泛地整合本行业务，而那也是我们一直以来所注重的，”Naqvi对路透说，并称新架构将有助于产品的交叉销售。

瑞信发言人证实了该备忘录内容，但拒绝进一步置评。(完)

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