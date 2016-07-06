中国债市动态：海外避险资产大涨带动现券走升，国债期货涨幅明显

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透上海7月6日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率下行，因海外大宗商品下跌、10年美债等避险资产大涨，带动境内债市情绪转暖，国债期货早盘亦录得明显上涨。
上海一银行交易员称，境内消息面清淡，市场主要受外盘影响，“(现券收益率)下行了一点点，市场还是有点犹豫，国债期货倒是涨得很坚决。”
对英国退欧冲击全球本已脆弱增长的担忧蔓延至大宗商品市场，打击油价周二下跌；恐慌的投资者纷纷转向避险的主权债券，美国10年期和30年期公债收益率均触及纪录低位。
“避险情绪还是在的，另外资金面也是很宽松，大行都在大量出钱，(现券)买盘比较多。”北京一基金交易员则称。
他表示，早间10年期国开债活跃券160210 在3.17%位置多次tkn成交，较上日尾盘下行1个bp(基点)。
不过他提及，在央行公开市场大量净回笼之后，七月资金面可能难以维持月初的宽裕水平，后期MLF到期压力加大也需警惕，人民币贬值可能也引发资本流出压力，届时还看央行如何对冲。
上述上海一银行交易员认为，短期内通胀有限、经济继续向下走，伴随海外市场的风险情绪低迷，收益率可能仍有下行空间。预计周日公布的6月CPI将小幅走低，不过长江流域的暴雨和洪灾或对七月物价产生一定负面影响。
中国国家统计局将于周日(10日)公布6月CPI和PPI。路透综合近40家机构预测中值结果显示，随着鲜菜价格继续下跌、猪肉价格涨幅收窄，食品价格整体下行，加之去年同期较高的基数，6月CPI同比增速料有所放缓；而在原油等大宗商品价格续涨之下，6月PPI降幅有望连续第六个月收窄。
一级市场方面，中国财政部上午招标续发行的一年期固息国债，加权中标收益率为2.3325%，接近2.34%的预测均值；同时招标的10年期续发固息国债加权 中标收益率2.8114%，低于市场预测均值2.84%。
中国央行公开市场周三进行300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。据此计算，单日净回笼1,800亿元，周一、周二分别净回笼1,800亿元和1,400亿元。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.160元，较上日结算价上涨0.19%；10年期国债主力合约T1609 收报100.555元，较上日结算价上涨0.29%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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