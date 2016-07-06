版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 12:06 BJT

中国债市动态：海外避险资产大涨带动现券走升，国债期货涨幅明显

路透上海7月6日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率下行，因海外大宗商品下跌、10年美债等避险资产大涨，带动境内债市情绪转暖，国债期货早盘亦录得明显上涨。

上海一银行交易员称，境内消息面清淡，市场主要受外盘影响，“(现券收益率)下行了一点点，市场还是有点犹豫，国债期货倒是涨得很坚决。”

对英国退欧冲击全球本已脆弱增长的担忧蔓延至大宗商品市场，打击油价周二下跌；恐慌的投资者纷纷转向避险的主权债券，美国10年期和30年期公债收益率均触及纪录低位。

“避险情绪还是在的，另外资金面也是很宽松，大行都在大量出钱，(现券)买盘比较多。”北京一基金交易员则称。

他表示，早间10年期国开债活跃券160210 在3.17%位置多次tkn成交，较上日尾盘下行1个bp(基点)。

不过他提及，在央行公开市场大量净回笼之后，七月资金面可能难以维持月初的宽裕水平，后期MLF到期压力加大也需警惕，人民币贬值可能也引发资本流出压力，届时还看央行如何对冲。

上述上海一银行交易员认为，短期内通胀有限、经济继续向下走，伴随海外市场的风险情绪低迷，收益率可能仍有下行空间。预计周日公布的6月CPI将小幅走低，不过长江流域的暴雨和洪灾或对七月物价产生一定负面影响。

中国国家统计局将于周日(10日)公布6月CPI和PPI。路透综合近40家机构预测中值结果显示，随着鲜菜价格继续下跌、猪肉价格涨幅收窄，食品价格整体下行，加之去年同期较高的基数，6月CPI同比增速料有所放缓；而在原油等大宗商品价格续涨之下，6月PPI降幅有望连续第六个月收窄。

一级市场方面，中国财政部上午招标续发行的一年期固息国债，加权中标收益率为2.3325%，接近2.34%的预测均值；同时招标的10年期续发固息国债加权 中标收益率2.8114%，低于市场预测均值2.84%。

中国央行公开市场周三进行300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。据此计算，单日净回笼1,800亿元，周一、周二分别净回笼1,800亿元和1,400亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.160元，较上日结算价上涨0.19%；10年期国债主力合约T1609 收报100.555元，较上日结算价上涨0.29%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐