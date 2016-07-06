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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 10:59 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元相当稳定，尽管英镑大跌

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* 美元兑韩元非常稳定，尽管英镑带动亚洲风险资产下跌

* 韩国综合股价指数跌2.2%，但美元兑韩元在1,163韩元处遭遇强劲阻力

* 英国退欧重新成为市场焦点，英镑兑美元一度跌破1.28

* 亚洲气氛谨慎，大多数东南亚市场逢假期休市

* 美元兑台币测试32.40，台湾加权股价指数跌1.5%。但美元上行动能同样很弱。

* 美元兑离岸人民币涨至6.7080后削减涨幅，现涨0.2%报6.7040(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

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