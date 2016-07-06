企业并购：抗癌药生产商Medivation将出售，决定向赛诺菲提供保密信息

赛诺菲表示，公司对于完成尽职调查很有信心，而且由于已通过美国监管机构审批且无融资条件，它可能很快就能与Medivation完成一项交易。

辉瑞和Celgene没有立即回复路透的置评请求。

赛诺菲还表示，已将报价从每股52.50美元提高至每股58美元现金，另外还有与Talazoparib销售业绩相关的每股3美元或有价值权(CVR)。Talazoparib是Medivation正在开发的抗乳腺癌药物。Medivation称，该公司也拒绝了这个新报价。

上个月，股东顾问公司Glass Lewis & Co建议Medivation股东不要支持赛诺菲更换公司董事会成员的努力。

赛诺菲想收购Medivation，以便在利润丰厚的肿瘤治疗领域拓展业务。该公司正在寻找新业务，以弥补糖尿病营收下滑的影响。Medivation销售的前列腺癌药物Xtandi十分成功。

Medivation之前曾表示，赛诺菲的报价没有为Xtandi的前景合理估值，也未合理评估正在进行临床试验的另外两种主打产品--Talazoparib和血癌药物Pidilizumab的价值。(完) (编译 王颖/于春红；审校 张荻/刘秀红)