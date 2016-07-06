企业并购：抗癌药生产商Medivation将出售，决定向赛诺菲提供保密信息

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
赛诺菲表示，公司对于完成尽职调查很有信心，而且由于已通过美国监管机构审批且无融资条件，它可能很快就能与Medivation完成一项交易。
辉瑞和Celgene没有立即回复路透的置评请求。
赛诺菲还表示，已将报价从每股52.50美元提高至每股58美元现金，另外还有与Talazoparib销售业绩相关的每股3美元或有价值权(CVR)。Talazoparib是Medivation正在开发的抗乳腺癌药物。Medivation称，该公司也拒绝了这个新报价。
上个月，股东顾问公司Glass Lewis & Co建议Medivation股东不要支持赛诺菲更换公司董事会成员的努力。
赛诺菲想收购Medivation，以便在利润丰厚的肿瘤治疗领域拓展业务。该公司正在寻找新业务，以弥补糖尿病营收下滑的影响。Medivation销售的前列腺癌药物Xtandi十分成功。
Medivation之前曾表示，赛诺菲的报价没有为Xtandi的前景合理估值，也未合理评估正在进行临床试验的另外两种主打产品--Talazoparib和血癌药物Pidilizumab的价值。(完) (编译 王颖/于春红；审校 张荻/刘秀红)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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