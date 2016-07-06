台湾货币市场：短率大致持稳，台风即将来袭银行预留周转金

* 台风即将来袭，银行开始预留周转金 * 公债殖利率下滑，RP天期配合买卖断需求缩短 记者 董永年 路透台北7月6日 - 台湾银行间拆款利率周三大致持稳，惟受台风即将来袭影响，部分银行开始预留周转 金，致使分配有些不均，但因旬初市况宽松，并不影响调度。 金融机构资调人士表示，旬初多家银行有积数消化压力，因此资金调度相对容易。有公股行库因资金宽松 ，对票券商的六天拆款成交在0.28-0.29%，但也有民营银行资金略显不足。 〞有家平常要我拆入的银行，今天说要留多一点周转金，因为有台风要来。〞一位票券商交易员说。 另一银行交易员也称，因应台风来袭，理论上应该要提高周转金余额，以供应其他正常运作的县市分行运 作所需，但预计到明天才会这么作。 交易员表示，会密切观察台风动态，若是一旦发布陆上警报，将研判何时停止上班上课，并尽量避开当日 资金落点。 根据中央气象局今日早上8:00发布的讯息，强烈台风尼伯特(国际命名NEPARTAK)，中心位置位于北纬 18. 7度，东经130.2度，以每小时32转24公里速度，向西北西进行。 本地时间12:18 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.384 32.282 台湾加权股价指数<.TWII 8,589.16 8,716.07 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.180% 0.179-0.210% --一周拆款利率区间 0.190-0.300% 0.179-0.300% --两周拆款利率区间 0.270-0.300% 0.200-0.300% **短票利率不变** 短票方面，交易员表示，今日短票交易大致同于上日，银行对利率依旧坚持，主要成交在0.30%。 交易商指出，虽然央行于6月底降息，但短票利率却停留在5月的水准，感觉有些诡异。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%，区间为0.29-0.34%，成交量80.16亿台币 ；前日加权平均利率为0.301%，区间为0.28-0.37%，成交量88.64亿台币。 今日央行定存单到期金额为3,802.50亿；发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆2,437.3亿台币，分别为：周四14亿及周五8亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为325亿台币，累计超额准备683亿台币、加计前期1%的超 额准备为2,962亿台币。 **公债RP天期变短** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日市场资金平平，但也有寿险客户钱多，成交利率大致持稳 上日水准。 由于近日公债殖利率下滑明显，RP承作天期亦配合买卖断需求缩短。一位大型证券商交易员表示，公债RP 承作天期在1-2个交易日，但有给予配合的客户较佳利率。 〞交易部门动得比较频繁，天期作较短。〞另一位大型证券商交易员说。 虽然仍有银行与寿险坚持公债RP利率必须成交在0.30%，但券商交易员表示，今日有大型寿险拿了不少公 债，利率成交在0.275%。因而将多出资金退给对利率坚持的客户。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0. 28-0.30%，约同于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.34-0.36%，亦大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25%；短天期公司债附 买回利率主要成交在0.21-0.30%左右。(完) (审校 杨淑祯)