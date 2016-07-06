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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 11:39 BJT

台湾股市：盘中下跌超过1%，随区域股市走弱

市场普遍下跌，主要分类指数均告下滑。

电子类指数 跌1.5%，金融保险类指数 跌1.4%，运输类指数 跌1.5%，塑胶类指数 跌2.5%。

权重股台积电 跌2.1%。(完)

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