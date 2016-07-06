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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 11:58 BJT

《全球汇市》英国退欧担忧打压英镑创31年新低，日圆飙升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1047  1.1075  -0.25  +1.72  1.0860
    美元/日圆            100.88  101.70  -0.81 -16.14  120.30
    欧元/日圆         111.44  112.56  -1.00 -14.59  130.47
    美元/瑞郎            0.9777  0.9766  +0.11  -2.41  1.0018
    英镑/美元            1.2882  1.3021  -1.07 -12.59  1.4738
    美元/加元            1.3022  1.2978  +0.34  -5.90  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7037  6.6891  +0.22  +2.07  6.5680
    澳元/美元            0.7418  0.7458  -0.54  +1.97  0.7275
    新西兰元/美元        0.7090  0.7152  -0.87  +3.88  0.6825
    澳元/日圆         74.860  75.900  -1.37 -14.56  87.620
    新西兰元/日圆     71.500  72.750  -1.72 -12.78  81.980
    英镑/日圆         129.98  132.46  -1.87 -26.66  177.22
    澳元/新西兰元     1.0466  1.0429  +0.35  -1.86  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/许娜/王丽鑫/刘秀红/蔡美珍；审校 高琦/张荻/李婷仪/白云)

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