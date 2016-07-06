《全球汇市》英国退欧担忧打压英镑创31年新低，日圆飙升

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1047 1.1075 -0.25 +1.72 1.0860 美元/日圆 100.88 101.70 -0.81 -16.14 120.30 欧元/日圆 111.44 112.56 -1.00 -14.59 130.47 美元/瑞郎 0.9777 0.9766 +0.11 -2.41 1.0018 英镑/美元 1.2882 1.3021 -1.07 -12.59 1.4738 美元/加元 1.3022 1.2978 +0.34 -5.90 1.3839 美元/离岸人民币 6.7037 6.6891 +0.22 +2.07 6.5680 澳元/美元 0.7418 0.7458 -0.54 +1.97 0.7275 新西兰元/美元 0.7090 0.7152 -0.87 +3.88 0.6825 澳元/日圆 74.860 75.900 -1.37 -14.56 87.620 新西兰元/日圆 71.500 72.750 -1.72 -12.78 81.980 英镑/日圆 129.98 132.46 -1.87 -26.66 177.22 澳元/新西兰元 1.0466 1.0429 +0.35 -1.86 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/王丽鑫/刘秀红/蔡美珍；审校 高琦/张荻/李婷仪/白云)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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