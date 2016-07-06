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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 11:54 BJT

中国货币市场：整体宽松未改利率稳定，短期虽有MLF到期但资金面无忧

路透北京7月6日 - 中国银行间市场周三资金面整体宽松未改，主要回购利率维持稳定。交易员称，在央行公开市场连续三天大幅净回笼后，虽宽松程度不及前两天，但流动性供给仍较为充裕；需求仍主要集中在隔夜品种，七天期供给偏多。

他们并称，即便短期内面临大量MLF（中期借贷便利）到期，但预计央行仍会部分加以续作，资金面未有担忧。

“资金一点也不紧，虽然不像前两天那么松了，毕竟央行已经连续收了三天资金，但市场上不缺钱，只是没有那种大水漫灌了。”华中一银行交易员说，宽松局面下需求主要集中在隔夜品种，七天期供给“满天飞”。

中国货币网数据显示，周二质押式回购市场总成交金额为约2.73万亿元人民币，其中隔夜成交额为2.45万亿元，占比近九成。

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1,800亿元。而截至周三，本周公开市场净回笼规模达到5,000亿元。

据路透统计，本周共有8,400亿元逆回购到期，期限均为七天。而7月16日起至11月12日，将有4,222亿元央票陆续到期。

“目前市场还是比较平衡的，央行连续净回笼可能也是不希望（资金）太泛滥，主要回购利率也变动不是很大。”北京一银行交易员说。

她并称，虽然面临MLF到期，但预计大部分仍会得到续作，而且当前机构短期资金充足，故未来资金面不值得担忧。

另据路透统计，自7月13-25日，MLF到期规模总计达5,290亿元。(完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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