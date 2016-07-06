中国货币市场：整体宽松未改利率稳定，短期虽有MLF到期但资金面无忧

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透北京7月6日 - 中国银行间市场周三资金面整体宽松未改，主要回购利率维持稳定。交易员称，在央行公开市场连续三天大幅净回笼后，虽宽松程度不及前两天，但流动性供给仍较为充裕；需求仍主要集中在隔夜品种，七天期供给偏多。
他们并称，即便短期内面临大量MLF（中期借贷便利）到期，但预计央行仍会部分加以续作，资金面未有担忧。
“资金一点也不紧，虽然不像前两天那么松了，毕竟央行已经连续收了三天资金，但市场上不缺钱，只是没有那种大水漫灌了。”华中一银行交易员说，宽松局面下需求主要集中在隔夜品种，七天期供给“满天飞”。
中国货币网数据显示，周二质押式回购市场总成交金额为约2.73万亿元人民币，其中隔夜成交额为2.45万亿元，占比近九成。
中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1,800亿元。而截至周三，本周公开市场净回笼规模达到5,000亿元。
据路透统计，本周共有8,400亿元逆回购到期，期限均为七天。而7月16日起至11月12日，将有4,222亿元央票陆续到期。
“目前市场还是比较平衡的，央行连续净回笼可能也是不希望（资金）太泛滥，主要回购利率也变动不是很大。”北京一银行交易员说。
她并称，虽然面临MLF到期，但预计大部分仍会得到续作，而且当前机构短期资金充足，故未来资金面不值得担忧。
另据路透统计，自7月13-25日，MLF到期规模总计达5,290亿元。(完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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