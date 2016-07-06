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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 15:35 BJT

台湾债市：10年券殖利率爆量收创新低，台股重挫激发避险买盘涌进

* 10年券殖利率连二日收跌，再创新低
    * 台股挫美债殖利率跌，避险买单出笼
    * 空手转进20年券，促长券殖利率下挫
    * 明日105/4殖利率预估在0.60-0.70%

    路透台北7月6日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率爆量收创新低。交易
员称，台股重挫、美债殖利率续挫，激发避险买盘涌入，加上空手转进长券，掀开几近零成
交20年券〞大闷锅〞后，启动长券殖利率走跌，促殖利率直泻而下。
    
    他们表示，多头气焰高涨，迫使空手往下急追，而手上有部位者都紧抱部位不放，由于
卖压不重，让殖利率下跌速度显得快又猛，10年指标105/4期成交量扩增至257亿台币，创近
4个月新高量。
        
    〞大家都没穿衣服，今天发现噢～好冷，到处乱捉衣服穿。〞一位大型商银主管说。
    
    他说，英国脱欧公投后衍生义大利银行坏帐问题，接下来风险性资产不知道还有什么灾
难出来，激发资金涌入避险性资产，台债殖利率随之狂泻，〞现在的避险不是真的避险，而
是要避空手，这么大的行情还是空手怎么跟老板交代？只好往下追啊。〞
 
    一大型外商银行交易员指出，央行周二突然下调隔拆利率0.1个基点，引发央行可能提
前降息的预期心理，加上空手者纷纷转进20年券，带动殖利率急挫，〞之前大家都不敢碰20
年券，现在有人开第一枪、闷锅被踹开了，殖利率就一路下去了。〞
    
    台湾央行将在下周四(7月14日)将代财政部标售20年期公债105/09 ，周三
该期发行前交易殖利率走低至1.2125%，收跌3.75个基点。
    
    交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.60-0.70%；五年期公债105/8殖利率
主要区间在0.45-0.50%。  
           
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)            区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
 期                                                                    
  5   105/8                      -2.38     0.4940%    *0.4888-0.5150%      29.5
 10   105/4                      -2.85     0.6730%    *0.6590-0.7035%     257.0
 
  注：*表示创该券交易以来殖利率新低。
    
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                       1.2350%
  10     105/4                       0.6730%
   5     105/8                       0.4940%
   3     105/1                       0.3750%
   2     105/3                      没有成交
 (完) 

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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