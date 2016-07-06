台湾债市：10年券殖利率爆量收创新低，台股重挫激发避险买盘涌进

* 10年券殖利率连二日收跌，再创新低 * 台股挫美债殖利率跌，避险买单出笼 * 空手转进20年券，促长券殖利率下挫 * 明日105/4殖利率预估在0.60-0.70% 路透台北7月6日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率爆量收创新低。交易 员称，台股重挫、美债殖利率续挫，激发避险买盘涌入，加上空手转进长券，掀开几近零成 交20年券〞大闷锅〞后，启动长券殖利率走跌，促殖利率直泻而下。 他们表示，多头气焰高涨，迫使空手往下急追，而手上有部位者都紧抱部位不放，由于 卖压不重，让殖利率下跌速度显得快又猛，10年指标105/4期成交量扩增至257亿台币，创近 4个月新高量。 〞大家都没穿衣服，今天发现噢～好冷，到处乱捉衣服穿。〞一位大型商银主管说。 他说，英国脱欧公投后衍生义大利银行坏帐问题，接下来风险性资产不知道还有什么灾 难出来，激发资金涌入避险性资产，台债殖利率随之狂泻，〞现在的避险不是真的避险，而 是要避空手，这么大的行情还是空手怎么跟老板交代？只好往下追啊。〞 一大型外商银行交易员指出，央行周二突然下调隔拆利率0.1个基点，引发央行可能提 前降息的预期心理，加上空手者纷纷转进20年券，带动殖利率急挫，〞之前大家都不敢碰20 年券，现在有人开第一枪、闷锅被踹开了，殖利率就一路下去了。〞 台湾央行将在下周四(7月14日)将代财政部标售20年期公债105/09 ，周三 该期发行前交易殖利率走低至1.2125%，收跌3.75个基点。 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.60-0.70%；五年期公债105/8殖利率 主要区间在0.45-0.50%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -2.38 0.4940% *0.4888-0.5150% 29.5 10 105/4 -2.85 0.6730% *0.6590-0.7035% 257.0 注：*表示创该券交易以来殖利率新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 1.2350% 10 105/4 0.6730% 5 105/8 0.4940% 3 105/1 0.3750% 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)